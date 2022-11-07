ЛДПР попросила Минкульт признать солиста "Руки вверх" заслуженным артистом

Думские либерал-демократы обратились к главе Минкульта Ольге Любимовой с просьбой присвоить солисту поп-группы "Руки вверх" Сергею Жукову звание "Заслуженный артист РФ", сообщил 7 ноября Telegram-канал "Фракция ЛДПР в ГД".

О возможности признания заслуг Жукова партийцы говорили с Любимовой накануне Парламентского часа в Госдуме. Предложение озвучил депутат Ярослав Нилов по наущению Молодежной организации ЛДПР, утверждают партийцы.

"Жуков по-настоящему популярен уже у нескольких поколений, ведёт активную концертную деятельность, а недавнее решение Эстонии запретить въезд "Руки вверх" лишь подчеркивает, что группа имеет большое влияние и за пределами нашей страны", — аргументировали свою позицию представители молодежного крыла партии.