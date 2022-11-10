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Новости 17:51

Андрея Пивоварова этапировали в СИЗО при колонии в поселке Ахтарском

фото ЗакС политика Андрея Пивоварова этапировали в СИЗО при колонии в поселке Ахтарском

Политик Андрей Пивоваров отправлен из СИЗО-1 Краснодара, где находился, в СИЗО при исправительной колонии в поселке Ахтарском Краснодарского края, сообщил 10 ноября Telegram-канал "Команда Пивоварова".

"Андрея Пивоварова этапировали обратно в СИЗО при ИК-11 Ахтарский. Там он будет ожидать апелляции, которая будет рассмотрена 22 ноября в Краснодарском краевом суде", — говорится в сообщении сторонников оппозиционера.

В октябре Пивоварова перевели из колонии в краснодарский СИЗО-1 для ознакомления с новыми томами уголовного дела против политика. До того, в начале августа, он был определен в ИК-11для отбывания назначенного ему наказания по статье об осуществлении деятельности нежелательной в России организации (ст. 284.1 УК РФ). Согласно приговору Ленинского райсуда Краснодара, политик должен провести четыре года в колонии общего режима.


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