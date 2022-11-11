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Новости 16:32

Суд подтвердил законность выдворения из России блогера Некоглая

фото ЗакС политика Суд подтвердил законность выдворения из России блогера Некоглая

Мосгорсуд утвердил выдворение из России в Молдавию тиктокера Некоглая, ставшего героем медийного скандала на текущей неделе. На подачу апелляции он не настроен.

"Я хочу, чтобы меня депортировали как можно быстрее, я не хочу обжалования, я хочу домой", - приводят фрагмент его выступления на суде "Известия".

Разрешение на пребывание в России у блогера истекло в июне нынешнего года. На неделе он был оштрафован в рамках административного производства на 5 тысяч рублей.

Напомним, что Некоглая задержали после того, как на него пообещала заявить в правоохранительные органы глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. Ей не понравился и показался противозаконным пародийный ролик, на котором тиктокер пародирует российского военнослужащего.


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