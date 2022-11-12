Останина хочет законодательно обязать детей и внуков заботиться о пожилых близких

Депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина выступила с инициативой закрепить в законодательстве обязанность детей и внуков заботиться о пожилых родственниках, в том числе материально. Свои соображения она изложила в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"В этой части хороши традиции семейных отношений на Кавказе. Нет ни детских домов, ни домов престарелых. До тех пор, пока у нас есть дома престарелых, мы должны прописывать в законе о том, чтобы дети, внуки обязаны были заботиться о своих пожилых родителях, бабушках и дедушках", - произнесла политик.

Коммунистка в разговоре с журналистами признала, что государство фактически бросило стариков на произвол судьбы, но в связи с этим обстоятельством ограничилась выражением сожаления и дополнительных законодательных инициатив не предложила.

Фото: duma.gov.ru