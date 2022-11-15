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Выборы - 2022

Новости 14:33

Суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении "яблочника" из Пушкина

фото ЗакС политика Суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении "яблочника" из Пушкина

Пушкинский районный суд Петербурга 15 ноября прекратил дело в отношении руководителя местного отделения "Яблока" Александра Маханькова, сообщил ЗАКС.Ру защитник Александр Кобринский. Маханькова собирались судить по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 УК) из-за листовок, которые он распространял во время избирательной кампании в местный совет депутатов Пушкина. 

— Дело закрыто за недоказанностью состава. Не за отсутствие состава, а за недоказанность. Это тоже считается реабилитирующим обстоятельством, - добавил Кобринский. 

Представитель "яблочника" отметил, что силовики представили суду "очень плохую" экспертизу. 

Агитационные материалы, из-за которых завели дело, содержали портрет Маханькова, краткую биографию кандидата, а также абстрактные призывы к миру. Еще до голосования территориальная комиссия, которая отвечала за выборы в Пушкине, рекомендовала Маханькову воздержаться от распространении этих материалов. Часть тиража отправили на проверку в правоохранительные органы

В конце сентября Маханькова оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за нескольких записей "ВКонтакте". 

Константин Леньков


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