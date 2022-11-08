Петербургского "яблочника" будут судить за дискредитацию армии из-за предвыборных листовок

В Пушкинском районном суде Петербурга 8 ноября состоялось заседание по административному делу в отношении экс-кандидата в мунципальный совет Пушкина Александра Маханькова. Спустя три месяца после дня голосования его решили привлечь к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) из-за агитационных листовок, которые были подготовлены "Яблоком".

Поводом для составления протокола стали листовки "яблочника", которые он распространял во время муниципальных довыборов. На них был изображен портрет кандидата с краткой биографией и абстрактными призывами к миру. Подобный дизайн был у кандидатов от "Яблока" по всей стране. За неделю до дня голосования территориальная комиссия, отвечающая за выборы в Пушкине, заподозрила, что текст листовок может нарушать закон. ТИК рекомендовал Маханькову воздержаться от распространения агитматериалов и отправила листовки на проверку в МВД.

Также на "пацифистские" листовки жаловался депутат Государственной думы Виталий Милонов, который просилу у прокурора Петербурга привлечь Маханькова к ответственности.

Маханьков рассказал ЗАКС.Ру, что о предстоящем суде узнал лишь накануне. Вечером 7 октября ему позвонила участковая и предупредила о назначенном заседании. Лично присутствовать Маханьков не смог и подал ходатайство о переносе даты рассмотрения.

- О том, что оно есть, я узнал часов в пять вечера. Мне позвонила участковая и так на словах об этом сказала. Даже на сайте этого нет. <...> Да, лингвистическая экспертиза обнаружила признаки дискредитации и организовали второе дело. Причем листовка по всей стране распространялась, по единому формату. Именно по ней пошла проверка, - рассказал "яблочник".

В пресс-службе судов сообщили ЗАКС.Ру, что дело отложено на 15 ноября. По статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) Маханькову может грозить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Отметим, что это уже второй раз, когда Маханькова привлекают к ответственности по этой статье. В прошлый раз, 27 сентября Пушкинский суд оштрафовал "яблочника" на 30 тысяч рублей за несколько публикаций в социальной сети "ВКонтакте", в которой экс-кандидат упоминал специальную военную операцию на Украине. Он обжаловал штраф в Городском суде, но заседание так и не было назначено.

Константин Леньков