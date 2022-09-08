Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 17:54

Милонов пожаловался прокурору Петербурга на агитацию "яблочника" из Пушкина

фото ЗакС политика Милонов пожаловался прокурору Петербурга на агитацию "яблочника" из Пушкина

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил письмо прокурору Петербурга Виктору Мельнику с просьбой изучить листовки "яблочника" Александра Маханькова, который пытается избраться в совет МО "город Пушкин" в качестве самовыдвиженца. По мнению единоросса, в агитации есть признаки дискредитации российской армии. 

"В агит. материалах есть сомнительные высказывания: упоминается, что в 2011 году "выборы в Думу и ЗакС обернулись массовой кражей голосов избирателей". Хотя в период с 2011 по 2013 год в России пытались провернуть "болотную революцию". А также добавлена пара нелестных строк о президенте страны", - написал депутат в своем Telegram-канале 8 сентября. 

Милонова также возмутило, что на листовках якобы в негативном контексте упоминается 24 февраля - день, когда началась специальная военная операция на территории Украины. 

На листовки Маханькова ранее обращали внимание в территориальной избирательной комиссии № 20, которая отвечает за дополнительные муниципальные выборы в Пушкине. Члены ТИК заподозрили на них вероятные признаки призывов к экстремистской деятельности. Избирком рекомендовал кандидату не распространять материалы до окончания проверки в правоохранительных органах. 

Сами буклеты "яблочника" по стилю и содержанию практически не отличаются от агитации его однопартийцев из других регионов. На них содержались призывы к миру и небольшой текст о том, как изменилась жизнь после февраля. 

Во время избирательной кампании Маханькова уже доставляли в отдел полиции после жалобы некой женщины, а также на него планируют составить административный протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за старых комментариев в "ВКонтакте". Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Город Пушкин

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама