Милонов пожаловался прокурору Петербурга на агитацию "яблочника" из Пушкина

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил письмо прокурору Петербурга Виктору Мельнику с просьбой изучить листовки "яблочника" Александра Маханькова, который пытается избраться в совет МО "город Пушкин" в качестве самовыдвиженца. По мнению единоросса, в агитации есть признаки дискредитации российской армии.

"В агит. материалах есть сомнительные высказывания: упоминается, что в 2011 году "выборы в Думу и ЗакС обернулись массовой кражей голосов избирателей". Хотя в период с 2011 по 2013 год в России пытались провернуть "болотную революцию". А также добавлена пара нелестных строк о президенте страны", - написал депутат в своем Telegram-канале 8 сентября.

Милонова также возмутило, что на листовках якобы в негативном контексте упоминается 24 февраля - день, когда началась специальная военная операция на территории Украины.

На листовки Маханькова ранее обращали внимание в территориальной избирательной комиссии № 20, которая отвечает за дополнительные муниципальные выборы в Пушкине. Члены ТИК заподозрили на них вероятные признаки призывов к экстремистской деятельности. Избирком рекомендовал кандидату не распространять материалы до окончания проверки в правоохранительных органах.

Сами буклеты "яблочника" по стилю и содержанию практически не отличаются от агитации его однопартийцев из других регионов. На них содержались призывы к миру и небольшой текст о том, как изменилась жизнь после февраля.

Во время избирательной кампании Маханькова уже доставляли в отдел полиции после жалобы некой женщины, а также на него планируют составить административный протокол по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) из-за старых комментариев в "ВКонтакте". Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Константин Леньков