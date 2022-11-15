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Выборы - 2022

Новости 17:03

ЦИК не выявила случаев двойного голосования на выборах 2022 года

фото ЗакС политика ЦИК не выявила случаев двойного голосования на выборах 2022 года

Центризбирком сообщил об итогах проверки, которую представители комиссии провели на предмет возможных фактов двойного голосования в ходе сентябрьских выборов. Таких эпизодов рабочая группа по контролю за однократностью получения избирательного бюллетеня не выявила, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Члены рабочей группы изучали ситуацию в 37 регионах, анализируя ситуации, при которых желавшие проголосовать по месту нахождения россияне в итоге проголосовали по месту жительства. Утверждается, что ошибок в таких случаях допущено не было.

"Мы видим, что решение этой проблемы (много на ней было спекуляций, но были и факты) зависит от того, как мы к этому относимся. Мы относимся принципиально, с этим боремся, и вот – хорошие результаты", - прокомментировала работу коллег глава ЦИК Элла Памфилова.

Чиновница выразила готовность пригласить на стажировку коллег из США, где в нынешнем месяце прошли выборы в Конгресс.


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