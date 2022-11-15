ЦИК не выявила случаев двойного голосования на выборах 2022 года

Центризбирком сообщил об итогах проверки, которую представители комиссии провели на предмет возможных фактов двойного голосования в ходе сентябрьских выборов. Таких эпизодов рабочая группа по контролю за однократностью получения избирательного бюллетеня не выявила, о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Члены рабочей группы изучали ситуацию в 37 регионах, анализируя ситуации, при которых желавшие проголосовать по месту нахождения россияне в итоге проголосовали по месту жительства. Утверждается, что ошибок в таких случаях допущено не было.

"Мы видим, что решение этой проблемы (много на ней было спекуляций, но были и факты) зависит от того, как мы к этому относимся. Мы относимся принципиально, с этим боремся, и вот – хорошие результаты", - прокомментировала работу коллег глава ЦИК Элла Памфилова.

Чиновница выразила готовность пригласить на стажировку коллег из США, где в нынешнем месяце прошли выборы в Конгресс.