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Новости 19:05

Суд в Петербурге счел, что неспособность служить в армии из-за убеждений нужно доказывать

фото ЗакС политика Суд в Петербурге счел, что неспособность служить в армии из-за убеждений нужно доказывать

Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел дело гражданина, который судился с военкоматом из-за своего призыва в армию, несмотря на требование заменить эту обязанность альтернативной службой. Как сообщает пресс-служба суда, истец настаивал на том, что служба в рядах Вооруженных сил несовместима с его пацифистскими убеждениями.

Призывная комиссия ранее отказала ему, сославшись на нарушение порядка подачи заявления. В дальнейшем суды различных инстанций согласились с этим обоснованием отказа. Третий кассационный суд, со своей стороны, отмечает, что для перевода на альтернативную службу одной лишь декларации убеждений недостаточно.

"Гражданин должен обосновать данное утверждение, побудившее его ходатайствовать о замене службы по призыву альтернативной гражданской службой, привести факты, которые свидетельствовали о прочно сформировавшихся убеждениях, а также представить доказательства своих доводов", - к такому выводу пришел кассационный суд.

Кроме того, пресс-служба суда указывает, что истец при постановке на воинский учет ничего о своих пацифистских взглядах не заявлял. В результате кассационную жалобу призывника оставили без удовлетворения.


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