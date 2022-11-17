РКН ограничил доступ к сайтам "Новой газеты" и "Свободного пространства"

Доступ к ресурсам "Новой газеты" и проекта ее редакции "Свободное пространство" ограничен, информация об этом содержится в универсальном сервисе Роскомнадзора, предназначенного для проверки ограничения доступа к сайтам.

"Ограничивается к сайту", — говорится в обоих случаях в графе "ограничение доступа".

Информация о том, что оба сайта перестали открываться у части пользователей, появилась в Telegram-канале "Новой газеты" вскоре после полуночи. В первом сообщении авторы известили, что сайт "Свободного пространства" перестал открываться "примерно в 23:30 16 ноября" у части российских пользователей. Следом последовало обновление с информацией об аналогичных проблемах с доступом к сайту "Новой газеты".

В середине сентября Верховный суд по обращению Роскомнадзора аннулировал лицензию СМИ у сайта "Новой газеты". Перед этим, в начале месяца, Басманный суд Москвы признал недействительной лицензию самого издания из-за непредоставления обновленного устава после смены учредителя в 2006 году, что в редакции назвали "убийством газеты".