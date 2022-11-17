РКН заблокировал сайты "Новой газеты" и "Свободного пространства" как "зеркала" "Новой рассказ-газеты"

Роскомнадзор объяснил ограничение доступа к ресурсам "Новой газеты" и "Свободного пространства" тем, что якобы блокировал "зеркала" заблокированной навсегда "Новой рассказ-газеты", сообщил 17 ноября "Интерфакс".

"Ресурсы novaya.media и novayagazeta.ru признаны "зеркалами" заблокированного ранее на постоянной основе сайта novaya.no "Новой газеты"", — говорится в ответе РКН на запрос "Интерфакса". Соответствующее решение в ведомстве обосновали ссылкой на постановление правительства от 5 ноября 2022 года.

Также в ведомстве указали, что "решение о блокировке подобных ресурсов принимается Роскомнадзором".

"Свободное пространство" откликнулось 17 ноября на блокировку сайта сообщением в своем Telegram-канале с обещанием обжаловать решение и "продолжать свою работу".

Ранее стало известно о том, что РКН ограничил доступ к сайтам "Новой газеты" и "Свободного пространства".

В середине августа на редакцию "Новой рассказ-газеты" составили административный протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Позже, в начале сентября, Басманный суд Москвы аннулировал свидетельство регистрации СМИ у издания.