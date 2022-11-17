Сенаторы хотят разрешить пускать провайдеров в дома без общего собрания жильцов

Члены Совета Федерации хотят отказаться от процедуры общего собрания жильцов при принятии решения о монтаже оборудования связи в многоэтажках. На соответствующий законопроект, согласно которому для подключения к провайдеру достаточно желания одного собственника жилья, ссылается РБК. На сегодняшний день, чтобы провести интернет, необходимо согласие двух третей жильцов, однако, как отмечают сенаторы, кворум почти никогда не бывает достижим.

"В результате это приводит к массовым злоупотреблениям со стороны лиц, уполномоченных на управление жилым фондом, которые используют непрозрачные схемы согласования размещения оборудования, фактически монополизируя право доступа операторов связи в МКД", - гласит текст пояснительной записки к инициативе.

Авторы законопроекта сетуют и на то, что между операторами связи де-факто отсутствует конкуренция, из-за чего граждане лишаются выбора. Законопроектом также предлагается повсеместно сделать безвозмездной услугу по размещению оборудования связи.