Белоусов предрек "идеальный шторм" в мировой экономике

Вице-премьер Андрей Белоусов заявил на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке о том, что ждет вхождения мировой экономики в "идеальный шторм" в течение ближайших лет, передают 19 ноября "Ведомости". По его мнению, это произойдет из-за столкновения трех трендов кризиса.

"Предстоящие несколько лет это будет период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сталкиваются тренды, которые накапливались достаточно давно", — произнес Белоусов.

Вице-премьер перечислил тренды, столкновение которых чревато усугублением мирового кризиса. Как следует из его слов, это рост протекционизма мировой торговли и блокировка связанных с ВТО правил, долговой навес, а также рост цен, начавшийся после повышения стоимости металлов в 2020 году.

Фото: Telegram-канал "Правительство России"