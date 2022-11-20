Газоснабжение Всеволожского района пообещали полностью восстановить до конца дня

Газоснабжение домохозяйств Ленобласти, нарушенное из-за сильного пожара, который случился накануне, восстановят до конца воскресенья. Об этом сообщили на странице "Газпром газораспределение Ленинградская область" в социальной сети "ВКонтакте". Как сообщает пресс-служба правительства региона, к часу дня было подключено к газу 6389 пользователей.

"Завершены работы по подключению крышных котельных", - также говорится в сообщении.

Напомним, что из-за пожара на газопроводе, случившегося в лесополосе между станциями Ржевка и Бернгардовка, вышла из строя часть оборудования Северной ТЭЦ. Глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным провести проверку обстоятельств инцидента.

Фото: скриншот видеозаписи в Telegram-канале "Админка Ленобласти"