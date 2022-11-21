Путин подписал закон о наделении добровольцев ветеранским статусом

Российский президент Владимир Путин подписал закон, по которому добровольцы получают право на статус ветеранов боевых действий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициативу, разработанную главой Совфеда Валентиной Матвиенко и ее коллегами, внесли в Госдуму в начале месяца. В общей сложности ее поддержали 301 депутат и сенатор.

Согласно тексту документа, при получении ранения или увечья добровольцы вправе получить статус инвалидов боевых действий и соответствующие ему льготы и меры соцподдержки.