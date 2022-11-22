Гендиректор "Эксмо" предрек рост пиратства из-за запрета ЛГБТ-пропаганды

Принятие законопроекта о запрете пропаганды нетрадиционных отношений спровоцирует рост интереса к пиратским сайтам в стране, заявил в беседе с ТАСС генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев. По его мнению, виной тому станет размытость формулировок проекта.

По утверждению Капьева, с декабря 2021 года по август 2022 года пиратский трафик вырос на 20% и в дальнейшем может увеличиться еще сильнее, поскольку исчезнувшие из официальной продажи в связи с законом об ЛГБТ-пропаганде книги перекочуют на подобные ресурсы. При этом издатель выразил уверенность, что пиратские ресурсы "управляются из-за границы" и их усиление будет означать передачу аудитории иностранным государствам.

"Мы, издатели, против пропаганды. Но есть вопрос формулировок, которые могут негативно повлиять, и здесь к этому надо крайне тщательно относиться. Будут четкие критерии — не будет никаких проблем", — объявил книгоиздатель.

Капьев выразил уверенность, что с принятием закона о запрете пропаганды издатели откажутся от выпуска ряда книг, которые могут оказаться в зоне риска. Такие произведения, однако же, никуда не денутся, заявил он. "Куда подростки и взрослые пойдут? — задался Капьев вопросом. — Понятно, куда они пойдут. Легальный контент уже занимает небольшую часть, крайне важно решить сейчас вопрос с пиратством".

Также издатель заявил о необходимости создания национальных героев, образы которых окажутся привлекательными для аудитории. "Нам нужны очень сильные и привлекательные образы в области традиционных ценностей, в области патриотизма, этого нужно делать больше. Мы знаем, что запретный плод сладок. Как только мы будем запрещать, то можем получить большое количество сложностей", — высказался он.

Накануне в Госдуме рассмотрели поправки ко второму чтению законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды, отклонив, в частности, предложения о введении уголовной ответственности за повторное нарушение и о запрете подобной пропаганды в видеоиграх. В то же время, по утверждению депутата Яны Лантратовой, инициировавшей последнюю поправку, инициативу планируют оформить в виде отдельного законопроекта и для этого собирается рабочая группа.

Фото: pixabay