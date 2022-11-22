Экс-глава упразднённого Ростуризма Догузова вошла в состав экспертного совета при правительстве

Бывшая руководительница упразднённого ранее Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зарина Догузова приняла приглашение войти в состав экспертного совета при российском правительстве, передаёт РИА Новости. Также она официально освобождена от должности главы Ростуризма.

Предложение занять пост замминистра экономического развития, который курирует туристическую сферу, Догузова отказалась. Ранее о её готовности войти в состав экспертного совета при правительстве РФ сообщал пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Напомним, президент Владимир Путин упразднил Ростуризм 20 октября, возложив его функции на Минэкономразвития. После этого Михаил Мишустин подписал распоряжение об окончательном упразднении федерального агентства до 15 марта 2023 года.

Добавим также, что после объявления частичной мобилизации Догузова активно комментировала тему возможного закрытия границ для мужчин призывного возраста.

Фото: kremlin.ru