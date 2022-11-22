Госдума одобрила законопроект, возрождающий производство лекарств в аптеках

Депутаты Государственной думы РФ одобрили в окончательном чтении проект закона, вносящий коррективы в ФЗ "Об обращении лекарственных средств". Информация опубликована во вторник, 22 ноября, на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

Парламентарии решили наделить аптечные и ветеринарные организации правом на изготовление препаратов, которые будут производиться как из фармацевтических субстанций, так и из зарегистрированных лекарственных средств. Сейчас на это наложен запрет.

Согласно депутатской инициативе, аптеки могут изготавливать препараты, которые отображены в государственных реестрах лекарственных средств для медицинского и ветеринарного применения. Кроме того, они должны быть внесены в единый перечень зарегистрированных лекарственных средств ЕЭС.

Как отметил первый замруководителя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль, законотворческая инициатива призвана "возродить производство в аптеках фармацевтических препаратов в индивидуальных дозировках", которые врачи выписывают под определённые нужды конкретного пациента.