Депутаты ЗакСа намерены уточнить в законе понятие "выходные дни"

Депутаты парламента Петербурга на заседании 23 ноября одобрили в первом чтении законопроект об определении понятия "выходные дни" в региональном законе об административных правонарушениях, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Соответствующее примечание планируется внести в статью о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время, в выходные и праздничные дни.

По мнению парламентариев, выходные — это суббота и воскресенье, если эти дни не объявлены рабочими. К ним же добавляются дни, которые в Трудовом кодексе прописаны как праздничные. Это Новый год, Рождество, Международный женский день и другие.

Уточнение решено внести из-за проблем с применением статьи о нарушении тишины, отметил соавтор документа, депутат от "Новых людей" Дмитрий Павлов. По его словам, в Трудовом кодексе сказано, что выходной — воскресенье, а второй день отдыха устанавливается трудовым договором. Поэтому возможен шум в субботу, заявил Павлов.

София Саттарова