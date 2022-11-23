Коммунисты хотят амнистировать осужденных за инакомыслие

По случаю приближающегося столетия со дня основания Советского Союза фракция КПРФ в Государственной думе внесла на рассмотрение коллег законодательную инициативу, согласно которой могут быть выпущены из пенитенциарных учреждений граждане, совершившие преступления по неосторожности. Документ, в котором также говорится о смягчении наказания для этой категории осужденных, доступен в электронной базе нижней палаты Федерального собрания. Среди авторов законопроекта – Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Нина Останина, Юрий Афонин.

Примечательно, что в пояснительной записке упоминается "инакомыслие" как основание для безусловной амнистии. К нему коммунисты относят и деяния, криминализованные в нынешнем году, а именно: распространение фейков об армии (ст. 207.3 УК) и ее дискредитацию (ст. 280.3 УК).

"Освобождение от наказания таких осужденных в условиях сложной геополитической обстановки позволит наладить общественный мир, будет способствовать консолидации общества и национальному примирению", - гласит текст записки.

Под статьями против инакомыслящих авторы также понимают уголовное преследование за уличную активность и экстремизм, наказания для "иноагентов" и даже статьи о насилии в отношении представителей власти.

фото: kremlin.ru