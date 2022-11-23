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Новости 18:51

В руки норвежским полицейским попался россиянин, запускавший на территории страны дроны

фото ЗакС политика В руки норвежским полицейским попался россиянин, запускавший на территории страны дроны

Норвежские правоохранители задержали 34-летнего россиянина, которого обвиняют в запуске дронов на территории семи регионов страны: сейчас гражданин РФ пребывает под 90-суточным арестом. Из общего срока заключения вычтут 29 суток пребывания под стражей, передаёт местный портал NRK.

По словам мужчины, он трудится менеджером туристического агентства, и на его счету имеется уже 85 посещённых стран. В разговоре с норвежскими СМИ он отметил, что преступником себя не считает, поскольку не совершил ничего криминального.

Отметим, что гражданам РФ воспрещается запускать беспилотники на территории Норвегии ввиду санкций. Подсудимый заявил, что не был в курсе введённых в стране правил. При этом, как пишет NRK, ему напомнили, что его российские друзья якобы могли передавать ему данные об арестованных на севере страны русских.

Норвежский гособвинитель требовала для нарушителя 120 суток пребывания в тюрьме.


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