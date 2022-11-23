Невскому району поставили наихудшую оценку за осеннюю уборку

Петербургский комитет по благоустройству завершил опрос граждан, посвященный качеству осенней уборки районов. В нем поучаствовали почти 26,5 тысяч человек, что на 20% больше, чем весной.

Тройку лидеров составили Фрунзенский (средний балл – 4,48), Центральный (4,23) и Кронштадтский (4,12) районы.

Последнее место с существенным отрывом от остальных занял Невский район, набравший 2,42 балла. Характерно, что ниже всех его оценили и по результатам весеннего месячника по благоустройству.

Заметно активнее других голосовали жители Выборгского района (10 670 человек).