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Выборы - 2022

Новости 20:55

Невскому району поставили наихудшую оценку за осеннюю уборку

фото ЗакС политика Невскому району поставили наихудшую оценку за осеннюю уборку

Петербургский комитет по благоустройству завершил опрос граждан, посвященный качеству осенней уборки районов. В нем поучаствовали почти 26,5 тысяч человек, что на 20% больше, чем весной.

Тройку лидеров составили Фрунзенский (средний балл – 4,48), Центральный (4,23) и Кронштадтский (4,12) районы.

Последнее место с существенным отрывом от остальных занял Невский район, набравший 2,42 балла. Характерно, что ниже всех его оценили и по результатам весеннего месячника по благоустройству.

Заметно активнее других голосовали жители Выборгского района (10 670 человек).


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