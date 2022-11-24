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Новости 11:25

В Госдуму внесли инициативу об обязательной стерилизации домашних животных

фото ЗакС политика В Госдуму внесли инициативу об обязательной стерилизации домашних животных

В Государственную думу 24 ноября поступил законопроект, предписывающий обязательную стерилизацию (кастрацию) домашних животных. Его авторами выступили Государственное собрание республики Башкортостан (Курултай) и думский депутат-единоросс от этой территории Рафаэль Марданшин.

Инициаторы обязательной стерилизации апеллируют к большому числу бродячих животных, представляющих опасность для человека, которые оказались на улице из-за безответственности хозяев. Имеется у законотворцев и экономическое обоснование их предложения.

"Стерилизация продлевает животному жизнь и благоприятно влияет на здоровье: является профилактикой ряда хронических заболеваний органов, лечение которых сложно и дорогостояще", - говорится в пояснительной записке к документу.

По оценкам авторов законопроекта, пара бродячих собак приносит за год около десяти щенков, а в дальнейшем размножение растет в геометрической прогрессии. Депутаты убеждены, что приюты не в состоянии справиться с такой нагрузкой.


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