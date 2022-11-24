МВД объявило в розыск телеведущего Караулова

Министерство внутренних дел объявило в розыск телеведущего Андрея Караулова, обратила внимание 24 ноября "Медиазона"*. Информация об этом появилась в базе федерального розыска на сайте ведомства.

Фамилия, имя и отчество разыскиваемого, а также дата и место его рождения совпадают с данными, указанными на сайте ведущего. "Разыскивается по статье УК", — указано в основании для розыска.

В начале ноября в доме Караулова состоялся обыск. По утверждению самого журналиста, следственные действия велись в рамках уголовного дела о клевете (ст. 128.1 УК РФ), возбужденного по заявлению главы "Ростеха" Сергея Чемезова. В свою очередь, в госкорпорации заявили, что высказывания Караулова нанесли урон репутации Чемезова, и высказали мнение, что ведущий занимается "псевдожурналистикой".

*Минюст внес "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Фото: скриншот видеозаписи в Rutube-канале "Говорит Караулов"