СК по Ленобласти возбудил уголовное дело из-за истязания пожилого пациента в посёлке им. Морозова

Управление Следственного комитета РФ по Ленинградской области отчиталось о возбуждении уголовного дела из-за инцидента, который произошёл в городской больнице посёлка им. Морозова, информирует пресс-служба СКР.

Ранее в средствах массовой информации появились сведения о жестоком обращении с пожилым пациентом в медицинском учреждении: сообщалось, что персонал крепко связывал престарелого мужчину, оставляя на его руках гематомы.

Уточняется, что проверка по данному вопросу поставлена на контроль главы Следкома Александра Бастрыкина.

По какой именно уголовной статье возбуждено дело, не конкретизируется. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные действия.