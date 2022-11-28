Суд обязал экс-директора ПАО "Звезда" возместить заводу и Минобороны почти 142 млн рублей имущественного ущерба

Невский райсуд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего генерального директора ПАО "Звезда" Михаила Лобина, который обвиняется по статье о растрате или присвоении более миллиона рублей в составе группы лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Объединённая пресс-служба судов Северной столицы пересказывает фабулу разбирательства. По версии следствия, будучи главой ПАО "Звезда", которое относится к предприятиям оборонного комплекса, Лобин договорился с рядом лиц о присвоении денежных средств завода. Соучастники преступления необоснованно перечисляли на счета организаций деньги за хозяйственную деятельность завода. При этом компании не оказывали подобных услуг. В обще сложности противоправно было потрачено более 142 млн рублей.

Летом суд избрал для Лобина меру пресечения в виде запрета определённых действий. Бывший директор вину в инкриминируемом правонарушении признал и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Лобин не имеет судимостей, в содеянном раскаялся, помогал раскрыть преступление, "способствовал созданию в интересах национальной безопасности инновационных продуктов с передовыми техническими параметрами и технологиями проектирования и изготовления, внес большой вклад в развитие ПАО "Звезда" и судостроительной отрасли РФ", сообщили в судебной пресс-службе. Кроме того, в суде учли преклонный возраст обвиняемого (70 лет).

В итоге суд наказал Лобина 3 годами условно с аналогичным испытательным сроком, а также обязал его возместить имущественный ущерб Министерству обороны на сумму 91,3 млн рублей, а ПАО "Звезда" - на 50,4 млн рублей.