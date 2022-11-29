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В половине регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила среднероссийский показатель

фото ЗакС политика В половине регионов заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила среднероссийский показатель

Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла в России на 18,5 % за прошедшую неделю, сообщил 29 ноября Роспотребнадзор. Как отмечается, в 43 регионах страны показатели превысили среднероссийский уровень, при этом среди респираторных вирусов негриппозной этиологии чаще прочих встречаются риновирусы, РС-вирусы и метапневмовирусы. Что касается гриппа, то среди находок преобладает так называемый "свиной грипп", который был выявлен уже в 55 субъектах страны.

При этом в России продолжается прививочная кампания. "На сегодняшний день привито более 66,5 миллиона человек, что составляет 45,5 % от численности населения страны", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Одновременно на 7 % по сравнению с прошлой неделей вырос показатель заболеваемости ковидом. Рост заболеваемости наблюдается в 44 регионах страны, включая Москву и Подмосковье, а также Петербург.


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