Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова попала из колонии в реанимацию

Преследуемую на родине героиню белорусских протестов 2020 года Марию Колесникову госпитализировали из колонии с хирургической патологией, о чем сообщили в Telegram-канале штаба другого осужденного оппозиционера Виктора Бабарико.

Известно, что операцию заключенной сделали накануне. В настоящее время 40-летняя Колесникова находится в стабильно тяжелом состоянии с тенденцией к улучшению. Ожидается, что в среду ее переведут в хирургическое отделение. Госпитализации оппозиционерки предшествовало ее водворение в штрафной изолятор.

Напомним, что после подавления протестного движения режимом Александра Лукашенко два года назад Колесникову как одного из лидеров сопротивления преследовали по статье ч.3 ст.361 белорусского УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). Прошлой осенью ее приговорили к одиннадцати годам колонии.

фото: Виктор Бабарико / YouTube (скриншот)