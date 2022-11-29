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Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова попала из колонии в реанимацию

фото ЗакС политика Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова попала из колонии в реанимацию

Преследуемую на родине героиню белорусских протестов 2020 года Марию Колесникову госпитализировали из колонии с хирургической патологией, о чем сообщили в Telegram-канале штаба другого осужденного оппозиционера Виктора Бабарико.

Известно, что операцию заключенной сделали накануне. В настоящее время 40-летняя Колесникова находится в стабильно тяжелом состоянии с тенденцией к улучшению. Ожидается, что в среду ее переведут в хирургическое отделение. Госпитализации оппозиционерки предшествовало ее водворение в штрафной изолятор. 

Напомним, что после подавления протестного движения режимом Александра Лукашенко два года назад Колесникову как одного из лидеров сопротивления преследовали по статье ч.3 ст.361 белорусского УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). Прошлой осенью ее приговорили к одиннадцати годам колонии.

фото: Виктор Бабарико / YouTube (скриншот)


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