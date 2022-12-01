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Новости 15:51

Амосов о значках депутатов: Нет смысла держаться за советское изобретение

фото ЗакС политика Амосов о значках депутатов: Нет смысла держаться за советское изобретение

На сайте Законодательного собрания Петербурга 1 декабря опубликовали результаты поименного голосования. Из документа следует, что единственный голос против положения о  о нагрудном знаке парламентария принадлежит депутату от "Справедливой России – За правду" Михаилу Амосову

В разговоре с ЗАКС.Ру парламентарий заявил, что считает значки ненужными. По его словам, решение о значках ранее уже принималось, но их никто не стал носить. 

- Просто я считаю, что это не нужно. Вообще в мире такие значки не носят. Это советское изобретение, и, мне кажется, нет смысла за него держаться, - сказал Амосов. 

Его коллега, лидер фракции "Единая Россия" Павел Крупник ранее говорил, что значки помогут избирателям узнавать депутатов в магазинах. Амосов считает, что люди должны по-другому идентифицировать своих парламентариев:

- Мне кажется, если депутат работает, его знают в лицо. Половину года мы ходим в пальто — значок никому не виден. 

Напомним, 30 ноября ЗакС одобрил новый дизайн нагрудных знаков депутатов. Вопросы к документу на пленарном заседании не возникли, а вот на предварительном обсуждении претензии к дизайну были у депутата-"единоросса" Владимира Носова. Ему не понравилось, что номер созыва написан римскими цифрами, а не "математическими" цифрами. 

София Саттарова


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