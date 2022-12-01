Концерт группы "Звери" и съёмки фильма "Царская прививка" внесут коррективы в движение транспорта в Петербурге

Предстоящий концерт музыкальной группы "Звери", который пройдёт на стадионе "Газпром Арена" 3 декабря, внесёт изменения в движение петербургского транспорта, информирует пресс-служба Смольного.

Так, согласно распоряжению комитета по транспорту от 1 декабря, 3 числа будет закрыто движение по:

улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту;

набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге;

Крестовскому проспекту в направлении от Рюхиной улице к Южной дороге;

Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее;

Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее.

Транспорт не сможет проехать по данным участкам 3 декабря в период с 01:00 до 23:59.

Кроме того, в период с 16:00 до 23:59 ограничат движение по следующим направлениям:

улица Рюхина от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице до Морского проспекта;

набережная Мартынова от улицы Рюхина до набережной Гребного канала;

Теннисная аллея в направлении от Южной дороги;

Велосипедная аллея в направлении от Северной дороги.

Наконец, в период с 16:00 до 23:00 ограничения вводятся на следующих участках:

Яхтенная улица от улицы Савушкина до Яхтенного моста;

Приморский проспект от Беговой улицы до Яхтенной улицы.

Кроме того, в Смольном сообщили, что свои коррективы в уличное движение внесёт съёмка киноленты "Царская прививка".

Ограничения устанавливаются в течение дня 4 декабря с 00:00 до 23:59 на таких улицах, как: