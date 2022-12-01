Концерт группы "Звери" и съёмки фильма "Царская прививка" внесут коррективы в движение транспорта в Петербурге

Предстоящий концерт музыкальной группы "Звери", который пройдёт на стадионе "Газпром Арена" 3 декабря, внесёт изменения в движение петербургского транспорта, информирует пресс-служба Смольного.
Так, согласно распоряжению комитета по транспорту от 1 декабря, 3 числа будет закрыто движение по:
- улице Савиной в направлении от Петровской площади к Большому Петровскому мосту;
- набережной Гребного канала в направлении от Бодрова переулка к Северной дороге;
- Крестовскому проспекту в направлении от Рюхиной улице к Южной дороге;
- Южной дороге в направлении от Крестовского проспекта к Теннисной аллее;
- Северной дороге в направлении от Бодрова переулка к Велосипедной аллее.
Транспорт не сможет проехать по данным участкам 3 декабря в период с 01:00 до 23:59.
Кроме того, в период с 16:00 до 23:59 ограничат движение по следующим направлениям:
- улица Рюхина от проезда вдоль дома 1 по Кемской улице до Морского проспекта;
- набережная Мартынова от улицы Рюхина до набережной Гребного канала;
- Теннисная аллея в направлении от Южной дороги;
- Велосипедная аллея в направлении от Северной дороги.
Наконец, в период с 16:00 до 23:00 ограничения вводятся на следующих участках:
- Яхтенная улица от улицы Савушкина до Яхтенного моста;
- Приморский проспект от Беговой улицы до Яхтенной улицы.
Кроме того, в Смольном сообщили, что свои коррективы в уличное движение внесёт съёмка киноленты "Царская прививка".
Ограничения устанавливаются в течение дня 4 декабря с 00:00 до 23:59 на таких улицах, как:
- улица Достоевского от Кузнечного переулка до Малой Московской улицы;
- Кузнечный переулок от дома 8 до улицы Достоевского.