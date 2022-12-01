Петербургские предприятия получили новую партию уборочной техники

Петербургский вице-губернатор Анатолий Повелий и глава комитета по благоустройству Василий Пониделко вручили дорожным предприятиям города ключи от новой уборочной техники, сообщили в Смольном.

В Северную столицу поступили девять спецсредств ВКМ 2020 на базе "КамАЗ", собранных на предприятии в Калуге. Они предназначены для уборки улиц как летом, так и зимой.

"Пользуясь случаем, сел за руль одной из вакуумно-подметальных машин. Эта техника обладает высочайшей маневренностью – шарнирно-сочлененная рама позволяет машинам буквально "заламываться" и совершать повороты почти на 90 градусов", - поведал о деталях оборудования Повелий.

Вся полученная техника может справляться с уборкой узких улиц и проездов благодаря встроенной системе навигации.

Специально для того, чтобы узнать, как работают полученные машины, для сотрудников ГУДП "Центр" провели обучающие занятия.

Всего на баланс дорожных предприятий города в этом году поступит 74 единицы новой техники.