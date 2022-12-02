В правительстве похвалились ускорением подготовки законопроектов в 2022 году

Скорость подготовки законопроектов в 2022 году снизилась в два раза, а нормативно-правовых актов — в полтора раза, сообщило 2 декабря ТАСС, ссылаясь на вице-премьера — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко. Как следует из его слов, таких результатов удалось добиться благодаря цифровизации управленческих процессов.

"За последний год у нас скорость разработки, подготовки законопроектов выросла почти в два раза, причем это не аналитические цифры, это статистика из информационной системы, — заявил Григоренко. — Что касается нормативно-правовых актов —подготовку мы имеем в виду от идеи до исходящего номера документа — выросла в полтора раза".

По словам вице-премьера, информатизация позволяет следить за движением документов в режиме реального времени и оперативно реагировать на различные риски. "Если <...> искусственный интеллект прогнозирует, что тот или иной нормативно-правовой акт не будет издан вовремя, у нас стоит предупреждающий контроль. И <...> отдельно выводятся документы, которые, как машина считает, не будут изданы вовремя с определенными причинами или набором этих причин", — поведал он.