Смольный учредил новый памятный знак в честь 80-летия освобождения Ленинграда от блокады

В Петербурге появится новый памятный знак в память о блокаде, сообщила пресс-служба губернатора 2 декабря. Решение об учреждении награды "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады" было принято в ходе рабочего совещания Александра Беглова с членами городского правительства.

Как отмечается, изображение памятного знака получило одобрение актива петербургской организации "Жители блокадного Ленинграда". Вручать его собираются в 2024 году россиянам и иностранцам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Всего власти города намереваются изготовить и преподнести 60,4 тысячи наград.

В конце октября Городской суд Петербурга признал блокаду Ленинграда военным преступлением и актом геноцида народов СССР. Спустя месяц правозащитник Динар Идрисов обжаловал это решение. В беседе с ЗАКС.Ру он объяснил это в том числе тем, что суд не дал оценки действиям советского руководства.

Также в ноябре стало известно о планах строительства во Фрунзенском районе церкви в память о снятии блокады Ленинграда. Первый камень в ее основание планируется заложить в январе 2024 года.

Фото: spbarchives.ru