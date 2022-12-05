Горсуд оставил под стражей бывшего главу Калининского района Громова

Городской суд Петербурга продлил срок содержания в СИЗО экс-главы Калининского района Ивана Громова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов 5 декабря. Под стражей ему предстоит пробыть по меньшей мере до 23 февраля следующего года.

На заседании Громов и защитники возражали против продления содержания в изоляторе и настаивали на замене меры пресечения на домашний арест или запрет определенных действий. Свою позицию они аргументировали отсутствием намерений обвиняемого скрыться или препятствовать производству по делу. На суд их доводы впечатления не произвели.

Ранее Горсуд продлил срок ареста до 23 февраля брату Ивана Громова Павлу. Сторона защиты последнего ходатайствовала о замене меры пресечения на залог в размере одного миллиона рублей.

Против Громова выдвинуты обвинения в 14 эпизодах мошенничества. По версии следствия, он с подельниками похитил 244 миллиона рублей из бюджета Петербурга в ту пору, когда возглавлял городской комитет по информатизации и связи. Его задержание произошло в декабре 2021 года, на следующий день после того, как губернатор Александр Беглов принял заявление чиновника об увольнении с поста главы Калининского района.