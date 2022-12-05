Обвинитель озвучил доказательства по делу православного блогера Курмоярова

В Калининском районном суде Петербурга продолжили рассмотрение уголовного дела в отношении православного блогера Иоанна Курмоярова, которого обвиняют в публикации фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК). На заседании 5 декабря гособвинитель закончил предъявлять доказательства. Теперь в суде должны выступить специалисты, которые давали оценку постам бывшего священника РПЦ.

Курмоярову вменяют более 60 публикаций в интернете. В частности, на его YouTube-канале "Православный виртуальный приход", где православный блогер высказывался о специальной военной операцией на Украине. Также он рассуждал о деятельности РПЦ во время спецоперации. Видео он размещал и на страницах "ВКонтакте" и "Дзене". Свою вину обвиняемый признает.

Следующее заседание состоится уже после Нового года - 9 января. На нем планируют допросить двух специалистов, которые давали оценку контенту православного блогера.

Экс-батюшка Курмояров продолжает менять свое отношение к освещению хода судебного разбирательства. На заседании 5 декабря он попросил отозвать свое ходатайство о закрытии части процесса, на котором собирались обозревать медицинские данные.

Ранее обвиняемый просил закрыть интернет-страницы в его поддержку. По словам адвоката Луизы Магомедовой, которая представляет Курмоярова в суде, ее доверитель не хочет подвергать рискам уголовного преследования администраторов пабликов и Telegram-каналов. Если спорные слова об отношениях России и Украины легли в основу уголовного дела, то опасности подвергаются и те, кто их цитирует, рассуждает бывший священник.

Напомним, в Петербурге кроме Курмоярова по статье о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (ст. 207.3 УК) преследуется семь человек. Всем грозит до 10 лет лишения свободы.

Константин Леньков