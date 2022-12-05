Петербургская полиция возбудила уголовное дело после драки с участием Григория Лепса

Конфликт певца Григория Лепса с посетителем петербургского паба Finnegan's на юге города, вылившийся в рукоприкладство, привел к уголовному делу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Евгения Хейфеца, который представляет интересы оппонента Лепса. Дело возбудил региональный главк МВД по п."а" ч. 2 ст. 115 УК (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

"Пока в отношении двух неустановленных лиц. Потерпевший дал показания о том, что именно Лепс нанес ему удар, который привел к травме", - уточнил юрист.

По сведениям Хейфеца, потасовке снаружи заведения предшествовало отвергнутое потерпевшим предложение Лепса сыграть в нарды на 10 тысяч долларов. В драке, попавшей на видео, принимала участие охрана знаменитости.

До посещения паба на Московском проспекте поп-исполнитель дал концерт в Ледовом дворце. На нем Лепс не допел последнюю песню и швырнул микрофон в пол, после чего удалился со сцены.

фото: Григорий Лепс - Официальный Канал / YouTube (скриншот)