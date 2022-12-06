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Новости 14:54

"Комблаг к изменениям погоды готов": Улицы Петербурга расчищают от снега более 850 единиц техники

фото ЗакС политика "Комблаг к изменениям погоды готов": Улицы Петербурга расчищают от снега более 850 единиц техники

Последствия дневного снегопада в Северной столицы вышли убирать 863 единицы спецтехники, отчитались в комитете по благоустройству города. Улицы очищаются от выпавших осадков и обрабатываются противогололёдными материалами.

"Комитет по благоустройству к изменениям погоды готов", - манифестируют чиновники.

Особо тщательно убирают набережные, мосты и путепроводы, дорожные переходы, остановки общественного транспорта. На тротуарах работает 931 дворник. 

В городских парках за чистотой дорожек следят 280 тракторов и 924 пециалиста садово-парковых предприятий.

За сутки с улиц Петербурга вывезли 4,7 тысяч кубометров снега.


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