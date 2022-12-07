ЗакС и здоровье

фото Михаила Масленникова, ЗАКС.Ру

Петербургские депутаты озаботились поставкой лекарств, а ещё продолжают бороться с кальянами. На этот раз запретить их курить хотят в общих комнатах коммуналок. Вопрос об эффективности закона остался открытым.

Законодательное собрание Петербурга на заседании 7 декабря одобрило в первом чтении изменения размера территориальной программы бесплатной медпомощи на 2022 год. Документ внесен от имени губернатора города Александра Беглова. Его представитель в парламенте Константин Сухенко сообщил, что поправки нужны из-за осенней корректировки бюджета. Теперь, по его словам, размер программы составит 201,9 млрд рублей.

Дополнительные 1,8 млрд рублей пойдут на бесплатные лекарства, медизделия и продукты лечебного питания, рассказал Сухенко. Он добавил, что 310 млн рублей пойдет на содержание медучреждений - для поддержание на целевом уровне зарплат сотрудников.

Депутат от КПРФ Алексей Зинчук поинтересовался, предусматривается ли предложенными изменениями закупка лекарств для больных онкологией. Парламентарий сообщил, что к нему обратился пожилой мужчина, у которого возникли сложности с покупкой необходимых медикаментов.

- Приходят избиратели, им сделали химиотерапию и выписали лекарства, которые бесплатно положены. С 9 ноября положенные бесплатные лекарства отсутствуют в аптеках. Оно продается - 32 тысячи стоит, а бесплатно никак не получить. <...> Звоню в службу комитета, говорят: "У нас нет лекарств, закончились они", - рассказал депутат.

Сухенко переадресовал вопрос присутствующему на заседании заместителю председателя комитета по здравоохранению Андрею Саране. Он напомнил, что часть денег, заложенных в законопроекте, пойдут на закупку лекарств. Сейчас же сложилась ситуация, когда закупка ряда импортных лекарств не состоялась, заявил Сарана. Чиновник добавил, что есть механизм возврата денег за лекарства, если петербуржец купил их за свой счет.

Первое чтение прошел аналогичный законопроект о размере терпрограммы на бесплатную медпомощь на 2023 год. Сухенко сообщил, что общая стоимость составит 214,6 млрд рублей. Перечень бесплатных лекарств состоит 897 наименований, еще 33 препарата будут выдавать с 50% скидкой, рассказал представитель губернатора в ЗакСе.

При обсуждении документа лидер фракции ЛДПР Павел Иткин поинтересовался у Сараны, как обстоят дела с импортозамещением или закупкой иностранных медикаментов. Чиновник сообщил, что ситуация сложная.

- Если сравнить: 22 февраля у нас был дефицит по 87 препаратам, сегодня у нас дефицит порядка 300 [препаратов], - заявил Сарана.

Он отметил, что на федеральном уровне создана система, в которой специалисты могут посмотреть наличие лекарств и их возможные аналоги. По его словам, заменитель всегда можно получить, но некоторые люди привыкают к своим препаратам и хотят лечиться только ими - тогда комитет ищет пути их поставки. Депутат Зинчук предположил, что петербуржцы просят иностранные препараты из-за того, что у них выше качество.

- Наше качество того же инсулина, давайте откровенно, ниже, чем зарубежного. Нельзя предпринять какие-то меры, чтобы качество наших препаратов было не хуже, а даже может быть лучше европейского или израильского? - поинтересовался Зинчук.

- А вы на основании чего говорите, что наши препараты хуже? - задал встречный вопрос спикер ЗакСа Александр Бельский. - Это у вас какое-то внутреннее ощущение или провели какой-то анализ?

- Ощущение сложилось, и мнение ряда специалистов, - ответил Зинчук.

Сарана заявил, что все производства лекарств получают международные аккредитации. Российский же инсулин ничем не уступает иностранному, сказал чиновник.

Вопросы здоровья затронули и при обсуждении законопроекта о запрете курения кальяна и другой никотиносодержащей продукции в общих помещениях коммунальных квартир и общежитий. В основном депутаты идею поддержали. Они отметили важность сохранения здоровья петербуржцев, но возникли и сомнения в документе.

Парламентарий от КПРФ Александр Рассудов предположил, что закон работать не будет, как не работает и закон о тишине. По его мнению, будет сложно доказать сам факт курения, если полиция будет ехать долго, и определить, точно ли никотиносодержащую продукцию курил человек.

- Мне кажется, мы боремся не с причиной этого проявления, а с одним из проявлений следствия. Потому что причиной этого всего являются коммунальные квартиры. Этакий рудимент, хвост из прошлого. Если мы решим все-таки то, что ни одно цивилизованное общество себе позволить не может: проблему коммунальных квартир - мы победим не только проблему противостояния соседей из-за курения, но и много других животрепещущих социальных проблем, - добавил Рассудов.

В разговоре с журналистами спикер ЗакСа Бельский согласился, что могут возникнуть трудности с правоприменением закона. Но он выразил уверенность, что коллеги будут следить за ситуацией и обсуждать, как не допустить профанации. Лидер фракции "Новых людей" Дмитрий Павлов считает, что проблем возникнуть не должно:

- У нас жители законопослушные. <...> В принципе, я думаю, не потребуется вызовов полиции или еще что-то, но регулировать, конечно надо.

А вот депутат от "Яблока" Борис Вишневский считает, что от подобных законов ситуация лучше не станет. Никто не будет приезжать на вызовы и составлять протоколы, уверен парламентарий.

- Можно до бесконечности делать три вещи: смотреть, как горит огонь, как течет вода и как Законодательное собрание борется с курением в общественных местах, - отметил Вишневский.

Депутаты ЗакСа неоднократно обсуждали вопросы об ограничении курения кальянов в городе. В 2018 году парламентарии в первом чтении приняли законопроект, который запрещал открывать кальянные в жилых домах, но окончательно документ так и не приняли.

К вопросу вернулись в 2020 году. Депутаты обсуждали разные варианты: от полного запрета кальянных клубов до ограничения их работы в жилых домах. На последнем варианте парламентарии и остановились. Правда закон пока так и не приняли.



















текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников