В Заксобрании Петербурга решили заняться законопроектом о запрете кальянных в жилых домах

Комитет по законодательству петербургского парламента 27 ноября снова обсудил проблему работы кальянных, расположенных в жилых домах.

Депутаты рассмотрели пять концепций правового регулирования этого вопроса. Предпочтение отдали варианту, по которому в городском законодательстве появится определение "кальянный клуб" и будет установлен запрет на курение кальянов в нежилых помещениях многоквартирных домов.

Председатель комитета, единоросс Денис Четырбок предложил предусмотреть в новой инициативе, что если собрание жильцов не возражает против того, чтобы в их доме действовала кальянная, она может функционировать.

Однопартиец Четырбока Юрий Бочков при этом выразил сомнение, что подобная ситуация возникнет.

- Я не знаю ни одного жителя дома, в котором есть кальянная и которому все равно. Все против, - заявил Бочков.

Присутствовавшие на заседании владельцы кальянных клубов просили депутатов предпочесть другой вариант регулирования своей деятельности, не ограничивая возможность располагаться в жилых домах. 90% кальянных в Петербурге работает цивилизованно и в рамках закона, заявила руководительница кальянного союза России "Содействие" Анастасия Закатова.

- Есть те, у кого нет вытяжки, кто не соблюдают санэпидем-нормы, кто пускает малолеток. Но это не более 10%, - сказала она.

С предпринимателями оппонировали жители, выражавшие недовольство соседством с кальянными. Их поддержали почти все присутствовавшие депутаты.

- Все говорят, что власть давит? Да вы послушайте жителей, они скоро разнесут ваши заведения самостоятельно, - обратился к бизнесменам лидер фракции ЛДПР Павел Иткин.

Единственным депутатом, воздержавшимся во время голосования, был единоросс Алексей Цивилев. Он объяснил, что выступает за ещё более жёсткое решение: введение полного запрета курения кальянов в Петербурге.

Сергей Еремеев

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