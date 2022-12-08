На капремонт Большого Конюшенного моста потратят 240 миллионов рублей

Конкурс на капитальный ремонт Большого Конюшенного моста в Петербурге объявят не позднее января 2023 года, рассказал в беседе с ТАСС глава "Мостотреста" Андрей Кочин. По его словам, работы должны продлиться не больше года, а стоимость работ составит около 240 миллионов рублей.

Кочин назвал Большой Конюшенный мост "последним из мостов-памятников, который в элементах декора имеет позолоту" и выразил пожелание вернуть его к тому виду, каким его задумывал создатель. "Экспертиза уже есть, стоимость известна — около 240 миллионов рублей, срок ремонта около года. Конкурс планируем провести в декабре, в крайнем случае в январе", — рассказал он.

В ходе работ подрядчик должен будет восстановить утраченные элементы на решетках ограждения и на фасадах переправы, а вместе с ними и обновить позолоту. Участники конкурса должны иметь за плечами опыт работы с дорожными сооружениями и лицензию Минкульта на работу памятниками.

В конце ноября губернатор Александр Беглов открыл после реставрации Биржевой мост. При этом полностью капремонт сооружения планируют завершить лишь к маю 2023 года. На этой неделе стало известно о возвращении отреставрированной скульптуры на Драконов мост в Александровском парке в Пушкине.