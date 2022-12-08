Сына Фургала отправили в спецприемник после жалобы чиновника на побои

Суд в Хабаровске назначил трое суток ареста сыну бывшего губернатора края Сергея Фургала Антону Фургалу в рамках дела о побоях (ст. 6.1.1. КоАП), передает издание "Сибирь.Реалии"*. В правоохранительные органы на него пожаловался местный чиновник, заявив, что Фургал-младший дважды ударил его ногой в суде и причинил боль. По версии пострадавшего, в результате физического контакта началось кровотечение, однако к медикам чиновник обращаться не стал.

Защитники Фургала-младшего и сочувствующие ему считают, что "административку" на него завели в рамках общей кампании давления на семью.

В прошлом году Антон Фургал пытался баллотироваться в депутаты Мосгордумы, но не был допущен до выборов. Его отца, с лета 2020 года находящегося под следствием, обвиняют в организации убийств бизнесменов (п."а","б","ж","з" ч.2 ст.105 УК).

*Минюст внес "Сибирь.Реалии" в реестр иноагентов.