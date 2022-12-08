Правительство подготовило поправки в УПК касательно условий ареста бизнесменов

Кабинет министров внес на рассмотрение Государственной думы поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, расширяющие гарантии прав фигурантов уголовных дел в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

В обоснование актуальности проекта его авторы прибегают к статистике Судебного департамента при Верховном суде. Согласно приведенным данным, в 2020 году из 207 ходатайств о заключении под стражу предпринимателей суды удовлетворили 118, что соответствует 57 % от общего количества. В 2021 году из 212 аналогичных ходатайств было удовлетворено 151, и это уже 71 % от числа прошений об аресте.

"Таким образом, количество случаев избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось на 14 %", — резюмировали авторы проекта в пояснительной записке к нему.

В целях либерализации разбирательств против предпринимателей кабмин выступил с рядом инициатив, включая такую, как приоритет применения в отношении бизнесменов и руководства коммерческих организаций меры пресечения, позволяющей им продолжать свою деятельность. Продление срока заключения под стражу и срока предварительного следствия должно происходить с согласия главы регионального следственного органа, а для продления срока дознания потребуется согласие регионального прокурора и приравненного к нему военного прокурора.

Также проект устанавливает, что необходимость продления расследования не может считаться полновесным основанием для продления ареста. "Данная норма вводится в целях исключения случаев продления срока содержания под стражей, если по уголовному делу имеет место неэффективная организация расследования", — уточняется в пояснительной записке.