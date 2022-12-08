Вишневский ждет объяснений причин блокировки его страницы "ВКонтакте"

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский на заседании Василеостровского районного суда 8 декабря попросил объяснить, за какие посты "ВКонтакте" его страница была заблокирована. Без этого знания он не сможет восстановить доступ к социальной сети. Ему попытаются ответить сотрудники Роскомнадзора из Москвы по видеосвязи после новогодних праздников.

- Мне предлагается догадаться самому, что именно я нарушил. Прошу прощения, уважаемый суд, в данном случае моих интеллектуальных способностей не хватает для решения этой задачи. Я прошу указать мне это конкретно. <...> Но на протяжении нескольких месяцев со мной играют в административный футбол. Мячик перебрасывается от Генпрокуратуры к Роскомнадзору, Роскомнадзор опять пишет обращайтесь в Генпрокуратуру, - заявил "яблочник".

Представитель регионального Роскомнадзора пояснил в суде, что не сможет дать подробную информацию о спорных постах, поскольку они занимаются лишь технической блокировкой страниц по поручению прокуратуры. Прокурор также не смог указать конкретные посты Вишневского.

Страница депутата была заблокирована в мае с указанием, что на ней содержится недостоверная информация о частичной мобилизации и возможности использования ядерного оружия. Вишневский утверждает, что не писал ничего подобного.

Следующее заседание состоится 10 января. На нем будут присутствовать представители федерального Роскомнадзора по ВКС.

Во время перерыва в заседании Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру допустил, что может прекратить пользоваться социальной сетью "ВКонтакте".

Ранее Петроградский районный суд оштрафовал главу фракции "Яблоко" в Заксобрании Александра Шишлова на 35 тысяч рублей за высказывания "ВКонтакте" о георгиевской ленточке, Владимире Жириновском, Великой Отечественной войне. После неудачной попытки обжаловать постановление Шишлов заявил, что покидает социальную сеть.

Константин Леньков