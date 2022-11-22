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Новости 11:15

Шишлов объявил об уходе из соцсети "ВКонтакте" после преследования за посты

фото ЗакС политика Шишлов объявил об уходе из соцсети "ВКонтакте" после преследования за посты

Лидер петербургского "Яблока", депутат ЗакСа Александр Шишлов перестал вести страницу в соцсети "ВКонтакте". Об этом он объявил вечером 21 ноября.

Ранее Шишлова оштрафовали на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) из-за постов в этой социальной сети. 

"Дело в отношении меня было сформировано на основе моих публикаций "ВКонтакте" от 13 апреля, 6 и 22 июня (см. ниже - на моей странице). Опыт моего дела показывает, что публикации "ВКонтакте" облегчают создание подобных дел. Поэтому я прекращаю публикации на своей странице "ВКонтакте", - написал депутат.

Удалять свою страницу Шишлов не стал. Судя по открытым данным соцсети "ВКонтакте", профиль депутата был онлайн утром 22 ноября.

Напомним, лидера петербургского "Яблока" привлекли к ответственности из-за постов с рассуждениями о георгиевской ленте, Владимире Жириновском и годовщине начала Великой Отечественной войны. Политик расценил решение суда как юридически необоснованное, неправовое и политически мотивированное.


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