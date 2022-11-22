Шишлов объявил об уходе из соцсети "ВКонтакте" после преследования за посты

Лидер петербургского "Яблока", депутат ЗакСа Александр Шишлов перестал вести страницу в соцсети "ВКонтакте". Об этом он объявил вечером 21 ноября.

Ранее Шишлова оштрафовали на 35 тысяч рублей по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП) из-за постов в этой социальной сети.

"Дело в отношении меня было сформировано на основе моих публикаций "ВКонтакте" от 13 апреля, 6 и 22 июня (см. ниже - на моей странице). Опыт моего дела показывает, что публикации "ВКонтакте" облегчают создание подобных дел. Поэтому я прекращаю публикации на своей странице "ВКонтакте", - написал депутат.

Удалять свою страницу Шишлов не стал. Судя по открытым данным соцсети "ВКонтакте", профиль депутата был онлайн утром 22 ноября.

Напомним, лидера петербургского "Яблока" привлекли к ответственности из-за постов с рассуждениями о георгиевской ленте, Владимире Жириновском и годовщине начала Великой Отечественной войны. Политик расценил решение суда как юридически необоснованное, неправовое и политически мотивированное.