Владимиру Кара-Мурзе* продлили арест до конца февраля

Басманный суд Москвы на закрытом заседании продлил срок содержания под стражей политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы* до 22 февраля следующего года. Об этом сообщает правозащитный проект Avtozak Live.

Фигурант сразу нескольких уголовных дел успел представить свое объяснение закрытости заседания. Ему показалось, что суд по продлению меры пресечения может выглядеть сомнительно с правовой точки зрения.

"Они, например, гарантируют право на свободу слова и свободу выражения мнения. При том, что меня уже много месяцев держат в тюрьме за мои политические взгляды, а публичную критику власти официально объявляют государственной изменой", - сказал он до заседания.

Поручительства за него подавали политик Борис Вишневский, журналист Дмитрий Муратов, писатель Борис Акунин и другие.

Напомним, что после длительной международной поездки нынешней весной 41-летний Кара-Мурза* вернулся в Россию, где на него одно за другим стали заводить уголовные дела и объявили физлицом-иноагентом. На сегодняшний день, помимо распространения фейков о Вооруженных силах (ч.2 ст.207.3 УК) и госизмены (ст. 275 УК), его обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ч.1 ст.284.1 УК РФ). Первые два дела, по сведениям защиты политика, связаны с его критическими по отношению к российской внешней политике выступлениями в европейских и американских городах.

*Минюст внес Владимира Кара-Мурзу в реестр иноагентов