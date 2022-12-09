Во время крупного пожара в ТЦ "Мега Химки" в Подмосковье погиб один человек

В Москве полыхает торговый центр "Мега", расположенный в Химках. Пожар, по предварительным данным, начался в гипермаркете OBI. Жертвой происшествия стал один человек, информирует ТАСС, ссылаясь на заявление главы ГУ МЧС по Московской области Сергея Полетыкина.

"К сожалению, имеет место быть один погибший. Проводятся работы по ликвидации пожара", — поделился он.

Первые сведения о возгорании в строительном магазине OBI в "Меге" появились в районе 6 утра пятницы, 9 декабря. Изначально сообщалось, что пожар охватил 7 тысяч кв. метров. Позднее огонь, по данным спецслужб, распространился на 18 тысяч "квадратов". Очевидцы рассказывали о взрывах на месте происшествия. В МЧС заявили, что они происходили из-за горящих банок с красками и аэрозолями.

Также появлялась информация о возможном поджоге магазина. Источник РИА Новости в экстренных службах эту версию отрицает.

Спасатели продолжают тушить здание ТЦ.