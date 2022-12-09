Власти Калининградской области отказались от введения курортного сбора в 2023 году

Руководство Калининградской области не станет вводить в 2023 году курортный сбор для туристов, известил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков, чьё заявление приводит "Интерфакс".

Установить сбор власти собирались ещё в начале 2022 года, однако пока область на была включена в число регионов, участвующих в эксперименте по развитию курортной инфраструктуры и одобренных на федеральном уровне.

Кроме того, по словам Лыскова, введению данной меры не благоприятствует и экономическая обстановка в Калининградской области.

"Вопрос сбора активно и предметно обсуждался в министерстве культуры и туризма региона и членами правительства. Губернатор Антон Алиханов поддержал предложение не вводить в 2023 году этот сбор", — заключил Лысков.

Напомним также, ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о курортном сборе в Петербурге. При этом в Смольном ещё не решили, когда именно в городе начнут взимать данный "налог".