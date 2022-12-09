Путин не увидел никаких факторов для новой мобилизации

Президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Бишкеке заявил, что факторы для объявления новой частичной мобилизации в России в настоящее время отсутствуют, передает 9 декабря ТАСС. Свои слова глава государства подкрепил обращением к ранее уже озвученной статистике относительно призванных в сентябре и октябре граждан.

"Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются", — произнес Путин в ответ на вопрос журналистов.

Президент указал, что из 300 мобилизованных половина сейчас находится в зоне спецоперации, причем 77 тысяч человек состоят в боевых подразделениях. Другие же 150 тысяч мобилизованных "находятся на полигонах и в учебных центрах", поведал Путин, назвав этих россиян "боевым резервом". В целом же о дополнительной мобилизации "сейчас речь не идет", заключил он.

Ранее аналогичные данные Путин приводил на встрече с членами Совета по правам человека.

Также в Бишкеке Путин заявил, что верить можно только ему, а заодно высказался относительно приговора Илье Яшину*.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр иноагентов