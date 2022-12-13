Комитет Совфеда одобрил передачу полномочий по назначению главы Счетной палаты в ведение СФ

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам поддержал 13 декабря поправки в законодательство, которые приводят в соответствие с Конституцией закон о Счетной палате, сообщило ТАСС. Речь идет, в частности, о процедуре назначения главы СП.

Согласно документу, председатель Счетной палаты назначается Советом Федерации по представлению президента сроком на шесть лет. Перед этим Совет палаты СФ вносит на рассмотрение главы государства три кандидатуры, из которых тот и выбирает одну, после чего вносит для назначения. Если же ни одна из представленных кандидатур не получила поддержки президента, тот получает право предложить собственный вариант.

В то же время документ отдает Госдуме полномочия по утверждению заместителя главы Счетной палаты. Его кандидатура также утверждается по представлению президента сроком на шесть лет.

Ранее вопрос назначения и отставки главы Счетной палаты находился в ведении Госдумы. Поправки в Конституцию, внесенные в 2020 году, передали эти полномочия Совфеду, однако до сих пор закон о Счетной палате не был приведен в соответствие с Основным законом страны.

При этом вопросом отставки бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина занимался непосредственно Совет Федерации. Сам Кудрин перешел в "Яндекс" на должность советника по корпоративному развитию, на прошлой неделе он отчитался о первом рабочем дне в компании.