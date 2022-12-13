Свиной грипп выявили в 82 регионах России

За прошедшую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в России на 35,4 %, сообщила 13 декабря пресс-служба Роспотребнадзора. Соответствующие цифры были озвучены на селекторном совещании с главой ведомства Анной Поповой.

Показатели заболеваемости превысили средние показатели в 37 регионах России. Наиболее часто среди негриппозных вирусов фиксировались риновирусы (9,7 %), РС-вирусы (9,3 %), метапневмовирусы (7,2 %) и сезонных коронавирусы (5,3 %). При этом доля вирусов гриппа выросла до отметки в 52,5 %.

"Среди штаммов преобладает А(H1N1)-2009, так называемый "свиной грипп", выявленный уже в 82 субъектах РФ. Также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B", — уточнили в Роспотребнадзоре.

Также в стране растет заболеваемость COVID-19. На 49-й неделе было зафиксировано 48 тысяч случаев ковида, что на 11 % превышает показатели предыдущей недели. "Рост заболеваемости фиксируется в 52-х регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге", — добавили в ведомстве.